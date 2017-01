Ook opvallende wintertransfer bij Studio Voetbal

Ook het voetbalpraatprogramma Studio Voetbal zal zeer binnenkort onderhevig zijn aan een opvallende transfer. Het is allemaal nog een beetje onduidelijk, maar het lijkt erop dat Kees Jansma binnenkort terugkeert bij de NOS. Dat gaf het icoon op het gebied van sportverslaggeving op maandagavond aan bij Jinek.



Jansma werkte jarenlang bij Studio Sport, maar maakte in 1997 de beslissing over te stappen naar Canal+. In het hier en nu werkt de televisiepersoonlijkheid voor FOX Sports en presenteert hij onder meer het programma Natafelen met Kees. In gesprek met Eva Jinek stelde Jansma dat hij in ieder geval nog een jaar de zondagochtend blijft doen bij FOX, maar daarnaast gaat hij dus aan de slag voor de NOS.



Het is onduidelijk of dat zal zijn als vaste gast of als tafelleider, maar de ervaring en skillset van Jansma doet ons denken dat de tweede optie de meest logische is. De afgelopen tijd was er immers ook behoorlijk wat kritiek op Tom Egbers, die maar weinig orde wist te houden en zeker niet kon tippen aan zijn voorganger Jack van Gelder. De nabije toekomst zal echter nog wel het een en ander duidelijk moeten maken.