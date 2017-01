El Ahmadi vergelijkt Feyenoord met PSV en Ajax

Hebben we het over de Eredivisie-topclub Feyenoord, dan bespreken we natuurlijk de winterkampioen van de Nederlandse competitie. En dat komt voor een groot gedeelte op het conto van middenvelder Karim El Ahmadi, die een erg goede eerste seizoenshelft achter de rug heeft. In gesprek met het Algemeen Dagblad trekt de Marokkaan een vergelijking tussen zijn club en de concurrentie.



El Ahmadi zegt: "Of wij de sterkste ploeg van de Eredivisie hebben? Als wij hetzelfde doen als voor de winterstop, dan wel. Dit elftal weet precies wat er nodig is om resultaat te boeken. We zijn qua type spel geen Ajax of PSV, wij moeten altijd en overal onze mouwen opstropen. Zomaar even een wedstrijdje winnen, zo ver zijn wij nog niet."



Vervolgens wijst de international van het Marokkaanse nationale team, die in tegenstelling tot Ajacied Hakim Ziyech wél naar de aanstaande Afrika Cup gaat, wat woorden aan zijn toekomst als profvoetballer. "Afsluiten bij Feyenoord, dat spookt soms wel door mijn hoofd. Maar als je het me nu vraagt, zou dat pas over een paar seizoenen zijn, hoor. Zoals Dirk Kuyt, op 36-jarige leeftijd? Dirk is qua fitheid wel een uitzondering hoor. Maar wie weet."