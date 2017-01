'Barça: dit bedrag voor wintertransfer Sánchez'

Waar we een tijdje geleden nog konden lezen dat FC Barcelona afgezien zou hebben van een snel bod op Ajax-verdediger Davinson Sánchez, zijn er nu toch weer media die stellen dat de Colombiaan weleens naar het Camp Nou zou kunnen verhuizen. Het Spaanse dagblad Sport maakt het nog wat bonter en stelt dat de Catalanen de overgang deze winter nog willen bekrachtigen.



De interesse van Barça voor de verdediger van Ajax is in ieder geval niet nieuw. In de afgelopen zomertransferwindow wilde de Primera División-grootmacht de kersverse international van Colombia al hebben, maar konden zij hem alleen een plekje bij het tweede team van de regerend landskampioen van Spanje bieden. Hier ging Sánchez niet mee akkoord en prompt koos hij voor een transfer richting de Amsterdam ArenA.



Daar heeft de clubleiding van Barça volgens het hierboven genoemde medium ongelooflijk veel spijt van. Luis Enrique heeft Roberto Fernandez, de technisch manager van de club, de opdracht gegeven om minimaal één verdediger naar Catalonië te halen en Sport stelt dus dat dit vermoedelijk toch weer Sánchez wordt. Men zou van mening zijn dat de stopper van Ajax nu twaalf miljoen euro waard is en hoopt dat directeur spelerszaken Marc Overmars de Colombiaan voor dit bedrag wil verkopen.