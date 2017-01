Ruud Boymans stond te boek als publiekslieveling van FC Utrecht, maar afgelopen zomer trok hij de deur van Stadion Galgenwaard achter zich dicht. Coach Fred Rutte haalde hem naar Al-Shabab in Dubai.



"Ik was wel een beetje klaar met de Eredivisie en ik wilde graag naar het buitenland. Daar was ik al na m'n eerste jaar bij FC Utrecht naar op zoek", vertelt de kale spits aan VICE Sports. Na zijn laatste wedstrijd bij FC Utrecht kwam het desbetreffende telefoontje binnen. "Ik moest meteen beslissen en het leek me een mooie uitdaging."



Boymans ging akkoord en trok dus naar Dubai. Op dat moment een begrijpelijke overstap, want verder bestond er 'nog geen andere concrete interesse'. "Maar goed, als ik even gewacht had was er denk ik echt wel wat gekomen, bijvoorbeeld een club op het tweede niveau in Engeland of Duitsland."



"Zeker ook omdat mijn vorm goed was aan het begin van 2016. Zo'n overstap had ik ook mooi gevonden, maar ik vond het nog mooier om écht weg te gaan. Ik was vorig jaar in de winter ook dicht bij een overgang naar Japan, dat zou ik op dit moment liever doen dan naar Engeland of Duitsland gaan", zo besluit Boymans.