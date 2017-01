11 toptransfers waar we in 2017 van mogen dromen

Het is januari en dus is de transfermarkt weer geopend. We zullen ook deze winter weer mooie en lelijke transfers begroeten, waar een deel zal afketsen. SoccerNews.nl zet elf toptransfers op een rijtje die we om uiteenlopende redenen graag zien plaatsvinden in dit kalenderjaar.



11. Paulo Dybala naar FC Barcelona

FC Barcelona beschikt over een droomvoorhoede, maar zal langzaamaan toch echt moeten denken aan een toekomst zonder Lionel Messi. Landgenoot Dybala van het Italiaanse Juventus is naar verluidt concreet in beeld en wat ons betreft is dat een idee waar we goed aan kunnen wennen.







10. Isco naar Tottenham Hotspur

Real Madrid beschikt over een uitstekende selectie en dat levert altijd aansprekende slachtoffers op. Zo komt Isco relatief weinig aan voetballen toe in het Bernabéu en dat terwijl we allemaal weten waartoe hij in staat is. Tottenham Hotspur zou in onze ogen een mooie vervolgstap zijn om weer omhoog te klauteren.







9. Marco Reus naar Liverpool

Reus loopt alweer jaren mee bij Borussia Dortmund en is vaak gelinkt aan een vertrek naar een andere topcompetitie. Tot op heden leidde dat nooit tot een akkoord, maar misschien is zijn oud-coach Jürgen Klopp wel dé man die hem hiertoe kan bewegen. Liverpool zou prima bij hem passen.







8. Zlatan Ibrahimovic naar AC Milan

Ibrahimovic maakt momenteel indruk bij Manchester United en lijkt aan te sturen op een langer verblijf. Een prima zet natuurlijk, maar zou een comeback bij AC Milan niet prachtig zijn? In San Siro draait men eindelijk weer echt bovenin mee en de Zweed lijkt de aangewezen man voor de beslissende duw.







7. Romelu Lukaku naar Paris Saint-Germain

Lukaku scoort ook dit seizoen makkelijk in dienst van Everton en dus groeit de vraag of hij het ook kan bij een topclub. Chelsea beoordeelde hem eerder als te licht, maar een herkansing kan toch niet uitblijven? Paris Saint-Germain zou misschien wel een mooie club zijn om de volgende stap te zetten.







6. Edinson Cavani naar Arsenal

Paris Saint-Germain zou Lukaku wellicht kunnen aantrekken zodra Cavani besluit om te verkassen. De Uruguayaan is al vaak gelinkt aan Arsenal en dat is toch wel het proberen waard, ook al zal manager Arsène Wenger zijn landgenoot Olivier Giroud op dit moment niet snel laten vallen.







5. Wayne Rooney naar Everton

Rooney is bijna niet meer weg te denken bij Manchester United, maar zijn rol onder José Mourinho zal hem ongetwijfeld niet bevallen. Ooit gaf de aanvaller aan zijn loopbaan te willen afsluiten bij zijn oude liefde Everton en mogelijk is dit voor alle partijen het ideale moment.







4. Pierre-Emerick Aubameyang naar Real Madrid

De aanhangers van Borussia Dortmund zullen deze lijst vermoedelijk niet waarderen, want naast Reus gunnen we ook Aubameyang een mooie vervolgstap. De spits uit Gabon is al verschillende keren betiteld als de toekomstige aanvaller van Real Madrid en dat idee kunnen we ons goed inbeelden.







3. James Rodriguez naar Manchester City

Als je het over transferactiviteit hebt, dan kijk je toch al snel naar de Engelse Premier League. Naar het momenteel toch kwakkelende Manchester City bijvoorbeeld. Zou het een optie zijn om James over te nemen van Real Madrid? Het kamp rond de Colombiaan heeft een vertrek uitgesloten, maar ja, het is de voetballerij...







2. Neymar naar Bayern München

In Franck Ribéry en Arjen Robben heeft Bayern München twee ervaren buitenspelers in huis. Topspelers ja, maar hoelang kunnen zij nog mee op topniveau? Daarom is verjonging geen slechte optie en we durven het aan om een gewaagd voorstel te doen: probeer Neymar op te halen bij FC Barcelona, ook al druist dit mogelijk in tegen het eigen beleid.







1. Virgil van Dijk naar Chelsea

We sluiten af met misschien wel de meest besproken Nederlander op dit moment. Southampton wil Van Dijk naar eigen zeggen absoluut niet kwijt, maar kunnen zij een eventuele aanbieding van Chelsea weigeren als de hoofdprijs op tafel komt? Voor zijn eigen ontwikkeling zou spelen in zo'n stabiel elftal zeker geen kwaad kunnen.