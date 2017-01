'Real Madrid gaat aan de haal met belangrijkste Barça-doelwit'

Real Madrid en FC Barcelona vechten jaarlijks meermaals op het veld een bittere strijd uit, maar ook naast het veld gaat het er soms hard aan toe tussen de twee clubs. Nu lijkt De Koninklijke een fikse tik aan de rivaal uit Catalonië toe te zullen dienen.



Volgens El Mundo Deportivo ziet het er immers naar uit dat Real Madrid met één van de belangrijkste doelwitten van Barça aan de haal gaat. Juventus-sterkhouder Paulo Dybala zou aangegeven hebben dat hij na het seizoen naar de Spaanse hoofdstad wil trekken.



In Barcelona droomden ze van de aanvaller van Juventus als opvolger van Lionel Messi, maar de voorkeur van Dybala zelf zou dus uitgaan naar het Bernabéu. Voorzitter Florentino Pérez zou in de zomer alvast met een grote zak geld in Turijn gaan aankloppen.