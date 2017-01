Nijland wacht drukke maand: "Eén dezer dagen daarover duidelijkheid"

FC Groningen rekent op een akkoord met Major League Soccer-club Real Salt Lake omtrent Albert Rusnák. Zelf is de Slowaak ook in onderhandeling met de Amerikanen en volgens Hans Nijland is duidelijkheid aanstaande.



"Eén dezer dagen verwacht ik daarover duidelijkheid", laat de algemeen directeur van FC Groningen weten aan Voetbal International. Nijland beaamt dat een aantal uitgaande transfers gunstig zijn voor de eredivisionist. "We willen onze salarishuishouding wat beter in balans krijgen. We geven nu iets meer uit dan begroot en dat komt onder meer omdat we een te grote selectie hebben."



"Voor Rusnák zullen we dan ook geen vervanger halen, die hebben we met Oussama Idrissi al in huis", aldus Nijland, die ook Van Danny Hoesen, Hedwiges Maduro en Martijn van der Laan wil laten gaan. "Maar vooralsnog is er niets concreet." Bryan Linssen en Simon Tibbling zijn ook gelinkt aan een transfer, maar die belangstelling is op dit moment evenmin serieus.



Dan blijft over Hans Hateboer, die een aflopend contract heeft en niet wil verlengen. "Mijn commerciële hart bloedt als een zelf opgeleide speler transfervrij de deur uit loopt. Vandaar dat we er alles aan doen hem nog in deze window te zullen verkopen."