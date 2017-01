United-icoon kraakt harde noten: "Iedereen was verbaasd"

Sofiane Feghouli mocht maar een kwartier meedraaien in de ontmoeting tussen West Ham United en Manchester United (0-2), maar groeide desondanks uit tot hoofdrolspeler. Een overtreding op Phil Jones kwam de speler van de thuisclub op een rode kaart te staan.



Analist en United-icoon Gary Neville begrijpt de sanctie niet. "Het was misschien de reactie van de United-spelers en Jones dat voor de rode kaart zorgde", oordeelde hij bij Sky Sports. "Het is een slechte beslissing. Ik denk dat de tackle van Kouyate in de tweede helft juist een rode kaart was, want hij ging over de bal heen op Mkhitaryan. Dat was veel slechter en hij nam het risico om het been van de tegenstander te breken."



Neville is dus kritisch op de leidsman. "Het was een chaos in het hoofd van Dean. Ook zijn grensrechter was niet in vorm. Het is geen goede dag voor de arbitrage", aldus de Engelsman. "Uiteraard is het lastig voor ze omdat ze direct moeten oordelen en wij het beeld vaker te zien krijgen. Maar in het stadion dacht niemand aan een rode kaart. Iedereen was verbaasd."