"Meer spelers uit Nederland zullen het voorbeeld van Gudelj volgen"

Nemanja Gudelj is na zijn verbanning bij Ajax aan verschillende clubs uit Europa gelinkt. Een mooie transfer leek aanstaande voor de middenvelder, maar op dit moment wijst alles erop dat hij een zéér lucratief aanbod van het Chinese Tianjin Teda zal accepteren.



Zaakwaarnemer Louis Laros bespreekt in Metro de opkomst van China als voetballand. "Enkele jaren geleden was het ondenkbaar dat een speler van midden twintig, die de potentie heeft om in een grote competitie te spelen, de Eredivisie zou verruilen voor China."



"Maar ik weet zeker dat meer spelers uit Nederland het voorbeeld van Gudelj zullen volgen", aldus de begeleider van onder meer Steven Berghuis, Ricky van Wolfswinkel alsmede de broers Siem en Luuk de Jong."Ik heb spelers in mijn portefeuille die ook aanbiedingen van Chinese clubs hebben ontvangen. Eerst was China sowieso onbespreekbaar, maar dat is al lang het geval niet meer."



Laros realiseert zich dat steeds meer spelers uit zijn stal aan Azië denken. "Ook voor mijn spelers wordt het steeds interessanter. Qua geld is China al een grote concurrent voor de Engelse competitie, maar over enkele jaren zal dat ook in sportief opzicht het geval zijn."