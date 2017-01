"Ga maar bij PSV, Ajax of FC Groningen kijken wat die al doen"

Het voetbal is vaak omschreven als een conservatieve sport. Volgens journalist Sjoerd Mossou is er inderdaad een probleem met 'het old boys network', maar ziet het er goed uit.



"Ik geloof niet in het cliché dat het voetbal alleen maar conservatief is", stelt Mossou in het Algemeen Dagblad. "Ga maar bij PSV, Ajax of FC Groningen kijken wat die op het gebied van wetenschap, video-analyse en data-analyse al doen."



Thijs Zonneveld vindt dat sommige mensen binnen de sport achterblijven. "In de media hebben mensen als Johan Derksen en Willem van Hanegem veel invloed. Die verdedigen altijd dat ouderwetse voetbal. Volgens mij is het supergezond voor een sport om vanuit meerdere perspectieven te kijken."



"In Nederland hebben we een Hollandse School-tunnelvisie", aldus Zonneveld, die ook een angstcultuur proeft. "Het klopt dat er een lacherig sfeertje heerst. Bij veel sporten kun je onder de radar dingen ontwikkelen, in het voetbal ligt alles onder een vergrootglas. En het is typisch Nederlands alles ter discussie te stellen."