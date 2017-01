Spannende periode voor Koeman: "Wellicht is de leiding bezig"

Ronald Koeman verloor eind november met 1-0 van zijn oud-werkgever Southampton, maar Everton revancheerde zich maandag door een 3-0 zege te boeken. De Nederlander was na afloop dan ook best tevreden.



Toch opende Koeman zijn gesprek met de BBC scherp. "De eerste helft vond ik ons niet goed spelen. Het tempo was steeds te laag, en je zag dat na rust, toen we in een hoger tempo speelden, we meer kansen creëerden en uiteindelijk met 3-0 winnen."



Everton is door deze overwinning steviger op de zevende plaats komen te staan. Opvallend is dat ook Manchester United als nummer zes een flink gat heeft geslagen (negen punten). Plek zeven behouden lijkt dus hét doel te worden voor Koeman en consorten.



De manager heeft nog wel wensen. "Wellicht is de leiding bezig met nieuwe spelers. Ik hou me bezig met alle wedstrijden die komen gaan, en de leiding weet wat wij als staf willen in onze selectie."