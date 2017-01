Oud-Ajacied in Sittard: "Heb zelfs zelf contact opgenomen"

Sunday Oliseh heeft zijn voetballoopbaan op 42-jarige leeftijd al een aantal jaar achter zich liggen. De voormalig Ajacied is nu actief als trainer en verraste onlangs door aan de slag te gaan bij eerstedivisionist Fortuna Sittard.



"Er waren meer clubs in me ge├»nteresseerd", vertelt de oud-international van Nigeria op de website van de Limburgse club. "Maar die zijn duizenden kilometers van mijn huis in Belgi├ź vandaan. En ik wil niet ver van mijn gezin zijn. Mijn familie is mijn alles. Belangrijker dan trainen."



"Maar trainen is het liefste dat ik doe. Ik heb zelfs zelf contact opgenomen met Fortuna. Ik heb wel een manager, maar dit deed ik zelf. Onder meer omdat ik ook een gevoel bij de club wilde krijgen", aldus Oliseh, die bij de nummer achttien van de Jupiler League collega Ben van Dael is opgevolgd.