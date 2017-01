Nederlandse waarschuwing voor China: "Hun betalingsmoraal is anders"

Danny Hesp is als voorzitter van des spelersvakbond VVCS ingegaan op de toenemende lokroep vanuit het Chinese voetbal. Steeds meer spelers verlaten Europa om in het Aziatische land aan de slag te gaan.



Clubs in China spenderen talloze miljoenen aan nieuwe spelers en dat lijkt nu ook Ajax-middenvelder Nemanja Gudelj te overtuigen. Maar is dat wel verstandig? "Chinezen hechten over het algemeen minder waarde aan contracten", reageert Hesp tegenover Metro. "Hun betalingsmoraal is anders dan dat van ons, kijk maar naar Wang en ADO."



Spelers die alsnog voor China kiezen, kunnen volgens Hesp wel één en ander afdwingen. "Zorg dat je een contract afsluit met de club en niet met de sponsor. Een clubcontract voldoet aan de FIFA-eisen, op die manier loop je minder kans dat je problemen krijgt met het uitbetalen van je salaris."



"Maar veel clubs werken met zogenoemde sponsorcontracten. Als speler word je dan betaald door de sponsor, met alle risico’s van dien", aldus Hesp.