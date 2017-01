Genee onthult: 'Moet eigenlijk objectief zijn, maar hoop dat deze club kampioen wordt'

De eerste seizoenshelft zit er inmiddels al een tijdje op, en dus worden balansen opgemaakt. Wie is de titelfavoriet halverwege? Velen zeggen dan koploper Feyenoord.



Presentator Wilfred Genee hóópt zelfs op een Rotterdamse titel. "Je moet als journalist objectief zijn, maar ik hoop dat Feyenoord kampioen wordt. Het is zo'n grote club met zulke geweldige aanhang", erkent hij openhartiger aan Voetbal Inside.



"Feyenoord is qua beleving misschien wel de mooiste club van Nederland. Dan verdient zo'n club op z'n tijd ook een kampioenschap. Ik zou het mooi vinden voor het hele Nederlandse voetbal als Feyenoord kampioen wordt. Om die traditie ('De traditionele top drie' - red.) in evenwicht te houden."



Van huis uit is Genee overigens supporter van SC Cambuur.