Zeer opmerkelijke update in soap rond Ajax en Afrika Cup

André Onana geeft Ajax komende maand de voorkeur boven deelname aan de Afrika Cup. In Amsterdam werd dat besluit natuurlijk met gejuich ontvangen, maar volgens voetbaladvocaat David Seligman kan die beslissing ook nadelig uitpakken.



"Er is een document van de FIFA waarin staat dat spelers verplicht zijn om af te reizen naar het nationale team als ze opgeroepen worden", zo laat Seligman optekenen in gesprek met de BBC. "Afwijzen is niet toegestaan. Clubs moeten ze afstaan en spelers moeten gaan. Ze hoeven alleen niet te gaan als ze geblesseerd zijn."



De advocaat begrijpt de beweegredenen van klagende spelers. "Als je een speler hebt die niet wilt gaan, wat is dan het nut om die speler op te roepen? Als je een speler hebt die twijfelt: ik wil wel, maar m'n trainer twijfelt en we hebben een druk programma in januari. En als de trainer zegt: kijk, als je gaat verlies je je plek. Dan ga je niet." De voetbalbond in kwestie kan evenwel ook druk uitoefenen. "Het land gaat dan klagen bij de FIFA en die mag dan de club en de speler straffen. De club kan een boete krijgen als de speler niet gaat."



Update 18:46 uur

Het is nog altijd niet duidelijk wat er met André Onana gaat gebeuren de komende weken. Hij wil zelf niet naar de Afrika Cup, Kameroen wil hem wél meenemen. Nu zou gebleken zijn dat als de goalie weigert, hij meteen geschorst wordt voor de duels van Ajax ten tijde van het toernooi dat over twee weken van start gaat..





Already in Portugal. A great place for a winter training camp! 👍🏻🇵🇹 Ya estamos en Portugal. Y el sitio es genial para trabajar a gusto! pic.twitter.com/Khfh9ILCBN — Andrey Onana (@AndreyOnana) 2 januari 2017