HAHA! Sterling pakt uit met de eerste lachwekkende blunder van 2017

Maandagnamiddag was het Etihad Stadium het decor voor de Premier League wedstrijd tussen Manchester City en Burnley. Pep Guardiola en de zijnen moesten al na een half uur met zijn tienen verder door een rode kaart voor Fernandinho.



Desondanks werd er gewonnen met 2-1, dankzij doelpunten van Gael Clichy en Sergio Aguero. Voor de bezoekers scoorde Ben Mee twintig minuten voor tijd de aansluitingstreffer, waardoor de Citizens het nog knap lastig kregen.



Raheem Sterling zal deze match - ondanks de driepunter - wellicht zo snel mogelijk willen vergeten. Hij trapte oog in oog met Burnley-doelman Tom Heaton vol in het gras en struikelde zo wel erg knullig. Het zorgt voor lachwekkende beelden!