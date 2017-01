'Na Witsel kan ook de volgende Belg gigantische transfer naar China maken'

Er staat deze transferperiode geen maat op de Chinese clubs. De voorbije dagen en weken maakten Oscar en Carlos Tevez al een miljoenentransfer naar het Verre Oosten en zondag raakte bekend dat ook Axel Witsel in hun voetsporen zal volgen. Maar hij is mogelijk niet de enige Belg die de overstap naar China maakt.



Volgens The Sun heeft ook Christian Benteke een lucratief aanbod uit China op zak. Beijing Guoan zou een slordige 47 miljoen euro op tafel willen leggen om de spits bij Crystal Palace weg te halen.



Ook voor Benteke zelf ligt een royale cheque klaar in Peking. Hij zou tien miljoen euro per jaar kunnen gaan verdienen bij de nummer vijf uit de Chinese Super League.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.