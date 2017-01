Stijn Vreven is maandagochtend officieel gepresenteerd als hoofdtrainer van NAC Breda. De opvolger van Marinus Dijkhuizen staat te boek als markant figuur en dat bleek ook maar weer tijdens de persconferentie.



"Ik zit hier niet voor niks, een collega van mij is ontslagen, dus er is wat aan de hand", zo vertelde Vreven in het bijzijn van supporterswebsite De Rat. "Ik voel de professionaliteit bij NAC. Het is een Eredivisie-club, maar de realiteit is dat we achtste staan in de Eerste Divisie."



Vreven kent de verlangens in het Rat Verlegh Stadion. "Iedereen hier smacht naar de Eredivisie, we willen ook graag snel terug. Maar vooral willen we interactie met de supporters. We moeten in de play-offs komen, dat is het doel", aldus de oud-voetballer uit België.



Op de persconferentie onderstreepte Vreven het 'wij-gevoel'. "Verliezen kan gebeuren, maar de manier waarop is ook heel belangrijk. Ik vind dat de spelers tot aan het gaatje moeten gaan, iedere wedstrijd. Ik wil het wij-gevoel weer terug krijgen zodat het publiek weer achter de club en de spelers kan gaan staan."