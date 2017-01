'Roda JC schrijft tweetal af, jonge spits mag nog hopen'

Roda JC Kerkrade gaat zonder de 22-jarige Farshad Noor en de negentienjarige Daniel De Silva op trainingskamp naar Portugal. De Limburgse eredivisionist ziet voor beide middenvelders geen toekomst meer, zo meldt Voetbal International.



Noor werd anderhalf jaar geleden door toenmalig hoofdtrainer Darije Kalezic meegenomen uit de jeugdopleiding van PSV. In zijn debuutseizoen kwam de rechtshalf na een aarzelend begin regelmatig in actie voor Roda, maar opvolger Yannis Anastasiou ziet in hem slechts een breedtespeler. Zijn laatste contractmaanden zullen naar verwachting geen doorbraak opleveren en dus is een vertrek bespreekbaar.



De Silva werd in dezelfde periode gepresenteerd als 'het grootste Australische talent aller tijden', maar Kalezic vond hem fysiek ondermaats en onder Anastasiou bleef het perspectief somber. Een terugkeer naar AS Roma lijkt aanstaande. Overigens is ook spits Tim Blättler (22) niet opgenomen in de selectie voor het trainingskamp, maar hij kan zich via een uitleenperiode alsnog in de kijker spelen bij Roda.