Herstelde Van Ginkel is opnieuw PSV'er: "Verrassend hè?"

Marco van Ginkel besloot in de zomer een nieuwe uitleenperiode bij PSV af te slaan om aan zijn herstel te werken. Inmiddels is de middenvelder weer helemaal fit en is er wederom een tijdelijke deal gesloten met de nummer drie van de Eredivisie.



Van Ginkel maakte de deal in het weekeinde officieel en trainde maandag al mee. "Het is hier bijna allemaal nog hetzelfde. Na een dag voel je je weer thuis", vertelt de blije huurling aan PSV TV. "Verrassend hè? Nee, eigenlijk niet. We hielden al langere tijd contact. Uiteindelijk hebben we nu allebei doorgezet."



Afgelopen zomer besloot de middenvelder een terugkeer nog af te slaan om een knieblessure te laten behandelen. "Ik heb veel getraind en vier keer zo goed als een volledige wedstrijd gespeeld met de reserves van Chelsea. Daar heb ik geen lichamelijke reactie op gekregen. Ik ben klaar om weer minuten te maken."



Dat gaat dus gebeuren bij PSV, waar hij de complete tweede seizoenshelft zal doorlopen. "Het grote voordeel is dat ik nu twee weken kan meetrainen. Vorig seizoen kwam ik en speelden we een paar dagen later direct wedstrijden. Nu is de aanloop wat langer. We gaan er wat moois van proberen te maken."