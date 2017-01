Chelsea-topschutter beaamt: "Stond op het punt om te vertrekken"

Diego Costa is met veertien competitietreffers een onmisbare pion in het huidige succesverhaal van Chelsea, dat zes punten voorsprong heeft als koploper. Toch had de in Brazilië geboren Spanjaard afgelopen zomer de wens om te vertrekken.



"Of ik wilde verkassen? Ja, inderdaad. Ik stond op het punt om te vertrekken", aldus de topscorer in gesprek met de BBC. "Maar dat lag niet aan Chelsea. Er is maar één reden waarom ik van club wilde veranderen en dat is gerelateerd aan mijn familie, maar het mocht niet zo zijn en nu ben ik hier gelukkig."



Costa produceerde twintig competitietreffers in zijn debuutseizoen bij Chelsea, dat direct landskampioen werd. Het tweede seizoen verliep aanzienlijk moeizamer en dat ging ten koste van zijn houding. "Ik wist dat ik progressie moest maken, want in de Premier League is er geen medelijden."



"In die periode had ik het gevoel dat de scheidsrechters tegen mij waren. Als zij niet zouden veranderen, dan moest ik veranderen", aldus de international van Spanje.