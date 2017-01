Cambuur tussen hoop en vrees: "Maar als de jackpot komt..."

SC Cambuur wil dit seizoen strijden om een terugkeer naar de Eredivisie. In Sander van de Streek beschikt de eerstedivisionist over een speler die hierin bepalend kan zijn, maar de vraag is of hij de club uit Leeuwarden trouw blijft.



Cambuur-trainer Sipke Hulshoff weet dat het behouden van Van de Streek mogelijk lastig gaat worden. "Ik heb het gevoel dat hij wil blijven. Maar als de jackpot komt, weet je het natuurlijk nooit", zo laat de opvolger van Rob Maas weten aan het Friesch Dagblad.



Van de Streek is sinds 2014 in dienst van Cambuur. De middenvelder tekende in 88 officiële wedstrijden voor 22 doelpunten en negen assists.





