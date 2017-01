BREAKING: NEC Nijmegen is Feyenoord te snel af en heeft versterking binnen

NEC Nijmegen heeft Jordan Larsson aangetrokken. De zoon van Henrik Larsson tekent voor drieënhalf jaar in Nijmegen.



Larsson komt over van het Zweedse Helsingborgs IF, dat onlangs afdaalde naar het tweede niveau. Larsson tekent tot medio 2020. "Hij is een speler met een uitstekende traptechniek en mentaliteit en ondanks het feit dat hij pas 19 jaar is, heeft hij toch ook al de nodige ervaring. Bij ons krijgt hij de kans om zich verder te ontwikkelen", vertelt technisch manager Edwin de Kruijff aan FOX Sports.





