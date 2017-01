TRANSFERUURTJE: Gudelj, El Ghazi, Rusnak, Sanchez, Aubameyang

Erik Bevaart +1268 Rang: Landskampioen

Wil Overmars ook nog een spits? Na Dolberg zouden Cassiera en Kluivert dit toch moeten vervullen. De linkervleugel is duidelijk niet dubbel bezet en ik vraag me af hoe het moet met de linksbackpositie (al denk ik nog steeds dat Viergever daar geschikt voor is). Dat er middenvelders weg moeten is logisch. Ajax zal bij zichzelf te rade moeten gaan hoe het komt dat de selectie onevenwichtig in elkaar steekt.