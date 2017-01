Ajax-directeur in bescherming genomen: "Hij weet gewoon wat hij wil"

Ajax-directeur voetbalzaken Marc Overmars ligt regelmatig onder vuur, maar volgens Peter R. de Vries is de voormalig aanvaller helemaal niet 'stug'. De Vries probeert zijn carrière als spelersmakelaar op poten te zetten en vertelt over zijn relatie met Overmars.



"We hebben onlangs een eerste contract afgesloten voor een speler van ons bij Ajax", vertelt De Vries aan VICE Sports. "Daar heeft Marc over onderhandeld. Dan is dat hartstikke leuk en merken we dat Marc daar alle tijd voor neemt. Natuurlijk blijven we ook zakelijk en hebben we het een en ander heen en weer gemaild, maar gewoon heel plezierig."



"Hij weet gewoon wat hij wil. Hij is gepokt en gemazeld en heeft een beleid neergezet. Dat beleid is ook vrij duidelijk. Het gaat in bepaalde klassen, bepaalde schalen. Daar wil Ajax niet teveel van afwijken. Dat gebeurt in een heel constructieve sfeer. Maar dat hadden we ook bij Martin van Geel van Feyenoord, dat ging ook goed."