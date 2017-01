'Transfersom El Ghazi valt nog wat lager uit'

Het begint er meer en meer op te lijken dat ook buitenspeler Anwar El Ghazi binnenkort het hazenpad zal kiezen bij Ajax. Er zijn twee gegadigden voor de vleugelspits: de Italiaanse clubs AS Roma en SS Lazio, waarbij vooral de laatste ploeg concreet lijkt te zijn voor de Ajacied.



Waar we een tijdje geleden konden lezen dat de Romeinen negen miljoen euro moesten betalen voor de flankspeler, valt dat bedrag volgens het, doorgaans zeer betrouwbare, medium La Gazzetta dello Sport wat lager uit. Zaakwaarnemer Jorge Mendes van El Ghazi heeft naar verluidt met directeur spelerszaken Marc Overmars afgesproken dat zijn cliënt voor acht miljoen euro mag vertrekken.



Het lijkt erop dat Lazio El Ghazi eerst een half jaartje zal lenen, waarna de werkgever van onder meer de verdedigers Stefan de Vrij en Wesley Hoedt de Ajacied verplicht zouden moeten aanschaffen. Er zitten overigens nog wel wat haken en ogen aan deze transfer, want de toekomst van Keita Baldé blijft compleet ongewis. Deze speler gaat echter naar de Afrika Cup met Senegal en dus denken de Italianen dat El Ghazi hoe dan ook een optie is.