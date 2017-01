Ibra rekent af met critici: "Laat ze hun ballen eten"

De Zweedse centrumaanvaller Zlatan Ibrahimovic is natuurlijk niet op zijn mondje gevallen en in gesprek met de Engelse media rekent hij nu weer eens af met de analisten die het wagen om kritiek te hebben op de grote Ibracadabra. De oud-Ajacied voelt zich duidelijk nog een jonge God.



Zlatan zegt namelijk: "Ik weet niet hoeveel jaar ik nog heb, maar ik geniet van het voetbal. Ik kwam naar de Premier League en iedereen dacht dat het niet mogelijk was. Maar zoals altijd laat ik ze (critici, red.) hun ballen eten. Het geeft me veel energie, geloof me. Veel energie omdat zij betaald krijgen om shit te praten en ik krijg betaald om met m'n voeten te spelen. Zó geniet ik."



Wel geeft de Zweed toe dat hij het kerstprogramma van United wel heel erg zwaar vond. "Het is gekkenwerk", aldus Zlatan. "Superman bestaat niet. Er is geen kracht dat mij zo snel van een wedstrijd kan laten herstellen en ik kan er niets aan doen. Als de coach (José Mourinho, red.) wil dat ik speel, speel ik. Maar laten we realistisch zijn, je hebt twee of drie dagen nodig om van een wedstrijd te herstellen."