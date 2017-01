'PSV krijgt 'transfertoezegging' van Chelsea'

Middenvelder Marco van Ginkel speelt het komende half jaar voor PSV in het Philips Stadion. De Eindhovenaren huren de Oranje-kandidaat tot het einde van het seizoen en hebben hem dus niet definitief aangeschaft. Het is echter niet helemaal uitgesloten dat dit binnenkort toch gaat gebeuren: volgens het Algemeen Dagblad heeft PSV in ieder geval een toezegging gekregen.



De krant schrijft: "PSV heeft geen afspraken kunnen maken over een optie tot koop en ging voor een huurperiode van anderhalf jaar. Brands moet het voor nu doen met een toezegging van Chelsea dat er in de zomer opnieuw wordt gesproken over de toekomst van Van Ginkel en dat PSV daarbij een serieuze partij kan zijn."



Het AD gaat verder: "De komst van de achtste pion voor drie posities zou wel eens kunnen leiden tot veranderingen in de huidige speelstijl. PSV opereerde tot nu toe bijna altijd met drie spitsen, maar de vleugelspelers stichtten voorin nauwelijks gevaar. Met vier middenvelders zou de club naar een nieuw systeem kunnen overschakelen, waarbij er andere ruimtes voorin ontstaan en bovendien meer gevaar achter de spitsen. Van Ginkel heeft een sterk schot in de benen en was vorig seizoen in dertien duels goed voor acht goals. Bovendien functioneerde hij als koppel met Davy Pröpper uitstekend."