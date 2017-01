'Dit is wat Gudelj gaat verdienen in China'

Middenvelder Nemanja Gudelj stond aan het begin van het huidige voetbalseizoen nog in de basis bij Ajax. Vervolgens werd hij gepasseerd en liet hij weten dat hij het mentaal niet meer op kon brengen om op de bank te zitten. Nu gaat de Serviër naar alle waarschijnlijkheid naar China en dat doet hij natuurlijk niet voor een appel en een ei.



Ajax houdt naar verluidt ongeveer zes miljoen euro over aan de transfer, maar Gudelj wordt er nóg rijker van, zo stelt De Telegraaf. "Vorige maand was de overstap van Carlos Tevez van Boca Juniors naar Shanghai Shenhua voor 84 miljoen euro wereldnieuws. De 32-jarige Argentijn bedong een netto-jaarsalaris van 37,4 miljoen euro, 720 duizend euro per week. Zo bont maakt Tianjin Teda het niet, maar met bijna 100.000 euro netto per week (!) heeft Gudelj ook niets te klagen."



De krant gaat verder: "Nadat hij bij Ajax door motivatieproblemen buiten de selectie werd gelaten en zijn vertrekwens kenbaar maakte, stonden de subtoppers uit Engeland, Spanje, Frankrijk, Italië en Duitsland in de rij. Maar de bruto jaarsalarissen daar kwamen bij lange na niet in de buurt van de ruim vijf miljoen euro netto, die bij Tianjin Teda wordt genoemd. Tel daarbij het tekengeld van enkele miljoenen en het is duidelijk waarom Gudelj de ongebruikelijke stap (op zijn leeftijd) serieus overweegt. Tot 2020 verdient hij in totaal zeventien miljoen euro netto."