Divock Origi heeft door de blessure van Philippe Coutinho de voorbije weken zijn kans gekregen bij Liverpool en stelde met vijf doelpunten in zijn eerste vijf wedstrijden niet teleur. Op oudejaarsdag zat hij wel opnieuw op de bank in de kraker tegen Manchester City, maar binnenkort lijken er nieuwe kansen te komen.



Sadio Mané trekt straks immers naar de Afrika Cup, waardoor Origi opnieuw aanspraak lijkt te kunnen maken op een basisplaats. "Wie er ook vooraan speelt, op welke positie ook, ik ben er zeker van dat we het maximum uit onze wedstrijden zullen kunnen halen", vertelt spits op de website van zijn ploeg.



"Ik ben altijd blij als ik mag spelen en ik ben efficiënt geweest sinds ik in de ploeg sta, dus dat is positief. Maar ik voel dat ik nog stappen kan zetten. Ik probeer een zo compleet mogelijke speler te worden en de staf helpt me daarbij."