'Na Van Ginkel nóg een inkomende transfer voor PSV'

De regerend landskampioen van de Eredivisie PSV maakte onlangs wereldkundig dat middenvelder Marco van Ginkel de selectie weer kwam versterken voor het aankomende half jaar. Daarbij zal het echter niet blijven, zo schrijft De Telegraaf nu: de Eindhovenaren gaan hoogstwaarschijnlijk nog op zoek naar een nieuwe buitenspeler.



De krant stelt: "Op basis van de voor PSV teleurstellend verlopen eerste seizoenshelft lag een aanvallende versterking meer voor de hand dan het aantrekken van nog een middenvelder. Die impuls van de voorste linie komt er wellicht alsnog. De interesse van Swansea City in Luciano Narsingh is zeer concreet. Bij een vertrek van Narsingh, voor wie PSV een transfersom van circa vijf miljoen euro wil opstrijken, zal PSV zich ook versterken met een nieuwe vleugelaanvaller, zoals afgelopen zomer ook al de bedoeling was."



Van Ginkel gaat meteen mee op trainingskamp met PSV. "Hij reist vandaag (maandag, red.) al met PSV naar Spanje voor een achtdaags trainingskamp. De middenvelder, die net als vorig seizoen voor de tweede seizoenshelft wordt gehuurd van Chelsea, is direct inzetbaar. De concurrentie op het middenveld is nu wel moordend met zeven middenvelders - naast de aanwinst ook Andres Guardado, Jorrit Hendrix, Davy Pröpper, Bart Ramselaar, Oleksandr Zinchenko en de van een liesblessure herstellende Siem de Jong - voor drie posities."