'Chinezen maken ook miljoenen over op bankrekening Ajax'

Ook de Nederlandse Eredivisie is officieel niet meer veilig voor de miljoenen uit de Chinese Super League. De Telegraaf meldt namelijk dat Nemanja Gudelj akkoord is met over een transfer naar het Verre Oosten. De Chinezen betalen volgens de krant zes miljoen euro aan Ajax voor de diensten van de international van Servië.



Het bovengenoemde medium schrijft op maandagmorgen: "De kans is groot dat Nemanja Gudelj (25) zijn carrière voortzet in China. De middenvelder van Ajax is volgens goed ingevoerde bronnen in China rond met Tianjin Teda over een contract voor drie jaar. Daarmee wordt hij in een klap multimiljonair. De Chinese club heeft zich reeds bij Ajax gemeld, bevestigt directeur spelerszaken Marc Overmars."



De Telegraaf gaat verder: "Als Ajax een akkoord bereikt met de Chinezen over de transfersom van circa zes miljoen euro, wordt Gudelj ploeggenoot van onder meer de Colombiaanse aanvaller Fredy Montero (29), die eerder voor Sporting Lissabon uitkwam. En van de Senegalees Mbaye Diagne (25), die in 2013 een contract bij Juventus tekende, maar in Turijn niet aan spelen toekwam en daarna aan diverse clubs werd verhuurd."