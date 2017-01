'FC Barcelona vist opnieuw achter het net bij beoogde opvolger Messi'

Lionel Messi blijft bij FC Barcelona voorlopig de ene na de andere topprestatie neerzetten, maar desondanks bereiden ze zich in Camp Nou al voor op een toekomst zonder hun sterspeler. Zijn contract loopt immers nog maar tot 2018 en de geruchten gaan dat hij daarna wil terugkeren naar Argentinië.



De leiding van Barça kijkt dus al voorzichtig uit naar een opvolger en de speler die met stip bovenaan het verlanglijstje genoteerd staat, is Paulo Dybala. De Argentijnse spits van Juventus zou ook door aartsrivaal Real Madrid zijn onderstreept als toekomstige aanwinst.



Volgens La Gazzetta dello Sport heeft Barcelona onlangs zelfs een bod neergelegd op Dybala, maar werd dat door Juventus resoluut van tafel geveegd. De Italiaanse kampioen wil zijn goudhaantje met een contractverlenging en loonsverhoging liefst zo lang mogelijk in Turijn houden.