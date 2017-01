'United wil aanval impuls geven met spectaculair bod'

In Zlatan Ibrahimovic beschikt Manchester United over een uitstekende aanvalsleider. Op Old Trafford is er ook voldoende kwaliteit achter de hand, maar voor de technische leiding lijkt dat niet voldoende.



Manchester United wil toekomstgericht denken en niet afhankelijk zijn van de ontwikkeling van talentvolle spelers. Om die reden zou men onder leiding van manager José Mourinho een 'zekerheidje' aan boord willen halen. Het gaat om Harry Kane van Tottenham Hotspur, dat volgens Calciomercato bijna 95 miljoen euro kan verdienen.



Kane is na een moeizame aanloopperiode uitgegroeid tot een fenomeen in het shirt van Tottenham Hotspur. Het voorbije seizoen werd de international topscorer van Engeland met 26 doelpunten en halverwege het huidige seizoen staat de teller alweer op tien stuks. Uit bij Watford (1-4) maakte hij er zondag twee.



Inmiddels staat Kane op 59 doelpunten in honderd Premier League-wedstrijden. Een prachtig moyenne en dat zou Manchester United hebben weten te verleiden tot concrete interesse. Makkelijk gaat dat niet worden, want in september tekende de spits opnieuw bij. Zijn nieuwe contract loopt in 2022 af.