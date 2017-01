Het is inmiddels alweer enkele jaren geleden dat de Nederlandse Eredivisie afscheid nam van Christian Eriksen. De Deense middenvelder trok de deur bij Ajax achter zich dicht om een avontuur bij Tottenham Hotspur aan te gaan.



Criticasters plaatsen vraagtekens bij de overstap van Eriksen, die zich in werkelijkheid makkelijk aanpaste aan de Premier League. Toch kijkt de Scandinaviër dankbaar terug op zijn periode in Amsterdam. "In het begin ben ik nog weleens teruggegaan naar Nederland, maar iedereen is weg. Siem en Daley, Viktor en Lucas. Nicolai."



Eriksen verwijst hiermee naar Siem de Jong, Daley Blind alsmede landgenoten Viktor Fischer, Lucas Andersen en Nicolai Boilesen. "Jan (Vertonghen, red.) en Toby (Alderweireld, red.) zie ik natuurlijk iedere dag bij Spurs", voegt hij toe in gesprek met ELF Voetbal.



"Laatst zei ik tegen mijn vriendin dat het de hoogste tijd is om weer eens naar Amsterdam te gaan", aldus Eriksen. "Gewoon om weer even door de stad te lopen, te eten bij ons favoriete restaurant. En om een bezoekje te brengen aan het gastgezin in Almere waar ik in het begin heb gewoond."