Axel Witsel lijkt voor achttien miljoen euro per jaar aan de slag te gaan bij Tianjin SFC. De Chinese club zou Juventus hebben afgetroefd in de strijd om de 28-jarige middenvelder van Zenit Sint-Petersburg.



Financieel adviseur Alain Goblet reageert via Het Nieuwsblad op de berichtgeving. "Ik verwacht dat we dezer dagen duidelijkheid zullen krijgen over Axels toekomst. Het wordt geen soap zoals afgelopen zomer", zo verwijst hij naar de toen eveneens afgeketste overgang naar Juventus.



Maakt de Belgische middenvelder de juiste afweging door naar China te verhuizen? Goblet: "Maar ik moei me niet met de sportieve keuze die Axel maakt, dat is iets wat hij zelf doet samen met zijn vader, die zijn zaakwaarnemer is. Het lijkt me logisch dat je zo’n bod overweegt, alleen is de vraag hoeveel keuze Axel heeft."



De adviseur voegt toe: "Hij is nog steeds eigendom van Zenit. In de zomer is hij wel vrij, maar wat als hij over drie maanden zijn been breekt? Axel is 28 jaar, heeft een dochtertje van twee en wordt binnenkort weer vader. Het is een afweging tussen het rationeel-financiële en het emotionele."