'Turkse topclub komt maandag met Babel-boodschap'

Na Fenerbahçe en Galatasaray gaat ook Besiktas plannen op de Nederlandse markt. Ogüzhan Özyakup maakt natuurlijk al deel uit van de selectie en vermoedelijk mogen we daar Ryan Babel spoedig aan toevoegen.



In december nam Babel afscheid van het Spaanse Deportivo La Coruña en vrijwel direct dook de naam van Besiktas op. Naar verluidt zou men toen al overeenstemming hebben bereikt, maar tot op heden werd dat alleen als voorbarig beschreven. Nu lijkt de witte rook dan toch aanstaande.



Het Turkse medium Fanatik meldt dat Besiktas de komst van Babel maandag aan de aandelenmarkt gaat melden. Daarmee zit de overgang van de oud-Ajacied nu echt in een afrondende fase. Eerder dook een gerucht op dat de salariseisen alsnog een obstakel zouden vormen, maar dat lijkt niet het geval te zijn.