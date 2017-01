'Southampton kan Van Dijk duurste Nederlander ooit maken'

Virgil van Dijk mag ondanks zijn rode kaart tegen West Bromwich Albion tevreden het weekeinde afsluiten. Een miljoenentransfer blijft een serieuze optie voor de fysiek sterke verdediger van Southampton.



Tot op heden heeft Southampton telkens benadrukt dat de Oranje-international in januari is uitgesloten van een transfer. Gezien zijn sportieve waarde en het tot 2022 doorlopende contract is dat een billijke houding. De vraag is echter of The Saints zo stellig blijven zodra er echt een riant miljoenenbedrag op tafel komt.



Van Dijk is al gelinkt aan meerdere Europese topclubs en Chelsea zou nu daadwerkelijk een poging willen wagen. De koploper van Engeland zou volgens The Express een bod van zestig miljoen pond uitbrengen, zo'n zeventig miljoen euro. Dankzij de concurrentie van andere clubs kan dat bedrag zelfs nog verder oplopen.



Chelsea won al twaalf competitieduels op rij en is daarmee de fiere nummer één van Engeland. Manager Antonio Conte heeft een sterke achterhoede geformeerd, maar toch zou hij Van Dijk als topprioriteit hebben bestempeld.