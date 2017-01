Alfred Finnbogason speelde na sc Heerenveen achtereenvolgens voor Real Sociedad, Olympiakos Piraeus en FC Augsburg. De momenteel geblesseerde spits is natuurlijk ook international van IJsland en in die hoedanigheid kan hij terugkijken op een bijzondere EK-deelname.



IJsland kwalificeerde zich verrassend voor het EK en bereikte de kwartfinales. Gastheer Frankrijk was in die ronde een maatje te groot, maar men had toen al een blijvende indruk achtergelaten door Engeland uit het toernooi te wippen. "We hebben misschien niet de beste spelers, maar wel de beste ploeg. We spelen goed georganiseerd en ons vertrouwen was groot", vertelt hij aan FeanFan.



"Winnen van Engeland was natuurlijk het mooiste moment van de EK. Tegen Engeland speelden we onze beste wedstrijd", beaamt Finnbogason. "Het gevoel na die overwinning is niet te beschrijven. Dit was een jongensdroom die uitkomt. Mensen van over de hele wereld waren voor IJsland. Waar er eerst maar een paar journalisten geïnteresseerd waren in ons team, groeide dit na iedere wedstrijd. Op het laatst was het een gekkenhuis, geweldig om mee te maken."



Zelf had de voormalig Eredivisie-goalgetter wel op meer speeltijd gehoopt. "Meer dan een paar invalbeurten zat er voor mij niet in. In Frankrijk zijn en meedoen was speciaal, maar natuurlijk was ik teleurgesteld. Ik heb er alles aan gedaan om er klaar voor te zijn en dan kom je amper aan spelen toe."