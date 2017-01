Allardyce haalt opnieuw uit: "Deze persoon moet echt worden ontslagen"

Met één punt uit twee duels is de start van Sam Allardyce als manager van Crystal Palace niet spectaculair, maar zijn start heeft desondanks veel losgemaakt. De oud-bondscoach van Engeland haalde al uit naar de mascotte van Watford en besloot zondag het speelschema in de Premier League onder vuur te nemen.



Het is een traditie dat de Engelsen veel duels spelen in deze periode, maar Allardyce vindt het nu écht te ver gaan. "We balanceren op een dun koord, waarom kunnen we niet gewoon woensdag aantreden? Ik weet niet wie de wedstrijden plant, maar deze persoon moet echt worden ontslagen", foeterde de coach na de 2-0 nederlaag tegen Arsenal op de persconferentie.



Dinsdag zal Crystal Palace aantreden tegen het eveneens kwakkelende Swansea City. Ook die ploeg verloor dit weekeinde, maar Allardyce ziet een belangrijk verschil. "Zij hebben 24 uur langer rust dan wij. Als er zoveel op het spel staat, wil je wel dat iedereen hetzelfde wordt behandeld. Onze spelers hebben gewoon niet voldoende tijd om voor honderd procent te herstellen."



Allardyce beaamde in deze stadsderby zijn team deels te hebben aangepast met de belangrijke ontmoeting in het vooruitzicht. "Onze topper is pas dinsdag, dus voerde ik wissels door met die wedstrijd in het achterhoofd. We kunnen alleen overleven als we clubs uit de onderste regionen verslaan."