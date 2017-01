'Schweini' onthult ritueel: "Begon toen ik een jaar zeven was"

Bijgeloof of simpelweg een vast ritueel: het is heel normaal in de voetballerij. Ook Bastian Schweinsteiger heeft een eigen ritueel en we mogen best concluderen dat het een opvallende 'tik' betreft.



Op de officiële website van Manchester United heeft de 32-jarige middenvelder uit Duitsland zijn opvallende ritueel toegelicht. "Er is een reden waarom ik iets speciaals doe, namelijk met mijn sokken. Ik hou van dunne sokken", zo opent de routinier zijn verhaal.



"Soms moet ik ze nat voorbereiden om ze nog veel dunner te maken. Ik doe dat om veel gevoel in mijn voet te krijgen", aldus Schweinsteiger, die beaamt dat het een oud ritueel betreft. "Ik ben ermee begonnen toen ik zeven of acht jaar was, en ik doe het nog steeds."



Schweinsteiger komt dit seizoen nauwelijks aan spelen toe bij United. Om die reden lijkt een vertrek in januari een serieuze optie.