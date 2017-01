LOL! Ronaldo neemt wraak op Ronaldo met slimme reactie

Het nieuwe kalenderjaar is van start gegaan en dat levert traditiegetrouw vele gelukswensen op. In de voetballerij is dat niet anders, maar gelukkig is er altijd een aantal hoofdrolspelers die een geintje niet kan laten lopen.



Real Madrid-middenvelder Toni Kroos besloot alle volgers via sociale media een gelukkig 2017 toe te wensen. Voor het getal 1 gebruikte Duitser een Braziliaanse vlag, voor de 7 een Duitse vlag. Daarmee refereerde de stervoetballer natuurlijk naar de uitslag in de halve finale van het WK 2014.



Vanuit Brazilië werd met een kwinkslag gereageerd. De oud-spits Ronaldo nam wraak door hetzelfde kunstje te herhalen met de WK-finale van 2002 in een soortgelijke post te verwerken. Uiteraard stelde hij Kroos hiervan op de hoogte.