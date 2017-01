Oud-Ajacied steunt Janssen: "Hij heeft de kwaliteiten om te slagen"

Tottenham Hotspur heeft een selectie samengesteld waarbij een Eredivisie-tintje niet te missen valt. In de zomer trok ook Vincent Janssen naar de Londense club, maar tot op heden heeft de Oranje-international niet kunnen overtuigen op White Hart Lane.



In de met 1-4 gewonnen uitwedstrijd tegen Watford mocht de oud-AZ'er slechts een kwartiertje invallen en dat liet geen blijvende indruk achter. Sommigen vrezen voor zijn toekomst bij Tottenham, maar teamgenoot en oud-Ajacied Christian Eriksen geeft niet op. "Harry Kane heeft ook een paar seizoenen nodig gehad voordat hij losbarstte", vertelt de Deense middenvelder aan ELF Voetbal.



"Spelers als Dele Alli, die op hun negentiende overkomen van een tweede divisieclub en er gelijk staan, zijn uiterst zeldzaam. Maar ik geloof in Vincent. Hij is een goede jongen, een echte Nederlander hè. Hij wil gewoon voetballen en keihard werken", aldus Eriksen. "Maar ook Vincent moet wennen. Je hebt hier als spits minder tijd voor de goal dan in Nederland. Hij is een vechter, dat is een pluspunt."



Eriksen besluit hoopvol: "Vincent geeft niet op en is niet bang voor de Premier League-verdedigers. Hij heeft de kwaliteiten om bij Spurs te slagen en ik weet zeker dat het hem gaat lukken. Je speelt Harry Kane alleen niet zomaar uit de basis. Als hij blijft spelen zoals hij nu doet én hij pikt af en toe zijn goaltje mee, dan kan hij een belangrijke speler voor ons worden."