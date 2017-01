'NEC begint 2017 resoluut: duo mag op zoek naar nieuwe club'

NEC begint de voorbereiding op de tweede seizoenshelft zonder Quincy Owusu-Abeyie en Sam Lundholm. Het duo werd in 2016 al verbannen naar de beloftenploeg en een terugkeer zit er voorlopig niet in.



Het werd onlangs al duidelijk dat Lundholm waarschijnlijk niet meer zou terugkeren in de hoofdmacht. In zijn geval lijkt een afscheid bij NEC aanstaande. Owusu-Abeyie leek nog wel een optie voor trainer Peter Hyballa, maar De Gelderlander meldt dat ook zijn perspectief nihil.



De laatstgenoemde buitenspeler werd meermaals voor een gesprek opgeroepen met technisch manager Edwin de Kruijff, die ook zijn aflopende contract zal meewegen. Een bevestiging ligt er niet, maar Owusu-Abeyie lijkt niet meer in actie te zullen komen voor de eredivisionist.



NEC hoopt de Zweedse aanvaller Jordan Larsson (19) maandag al te laten aansluiten.