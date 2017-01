Liverpool-icoon ziet deze grootmacht buiten CL-plaatsen eindigen

In de zomer zou niemand zich hebben geschaamd voor een gokje op Manchester City als nieuwe kampioen van Engeland. Pep Guardiola leek voldoende kwaliteit in huis te hebben om deze prestatie te realiseren, maar op de helft van de competitie is zelfs Champions League-kwalificatie allerminst zeker.



City viel zondagavond uit de topvier en staat nu al op tien punten van lijstaanvoerder Chelsea. "Als we op dit moment de topvier moeten samenstellen voor het einde van het seizoen, dan zou ik City waarschijnlijk niet kiezen. Dat zeg ik gebaseerd op een blik op de achterste vier", aldus Liverpool-icoon Jamie Carragher bij Sky Sports.



"De voorste vijf of zes spelers bij City zijn zeker gelijkwaardig aan de rest in de Premier League en misschien wel beter. Denk dan aan Agüero, De Bruyne en Silva", aldus de analist. "Maar de achterste vier plus de keeper zijn niet van topkwaliteit. Die horen thuis bij de eerste acht. Als ik naar hun defensie kijk, dan maak ik me zorgen waar ze ook spelen."



Carragher besluit: "Hoe meer ik ze bekijk, hoe meer ik vrees voor een plek in de topvier. Zeker nu ik Manchester United zie voetballen. Zij hebben de smaak inmiddels echt te pakken."