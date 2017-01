Chelsea haalt Belg na zwakke ervaring terug naar Londen

Charly Musonda keert in januari terug bij Premier League-koploper Chelsea. De Londenaren hebben de aanvallende middenvelder vervroegd teruggehaald van het Spaanse Real Betis.



Musonda werd tot komende zomer ondergebracht in Sevilla, maar de twintigjarige Belg kwam nauwelijks meer in actie voor Real Betis. Een maandenlange absentie door een knieblessure speelde hem ook nog eens parten. Uiteindelijk stond de teller bij het ingaan van de winterstop op één basisplaats en zeven invalbeurten.



De middenvelder speelde vorig seizoen eveneens op huurbasis bij Real Betis en stond toen regelmatig in de basisopstelling. Dit seizoen wist de jeugdinternational die lijn niet door te trekken en dus keert de oud-speler van Anderlecht terug naar Chelsea. Voor die club kwam hij nog niet officieel in actie.