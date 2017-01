Vreven officieel naar NAC: "Kan niet wachten tot de eerste thuiswedstrijd"

NAC Breda heeft officieel overeenstemming bereikt met Stijn Vreven, die maandag een contract tot medio 2017 zal ondertekenen. Ook zijn beide partijen een éénjarige optie overeengekomen.



"Ik ben blij dat ik bij een prachtige club als NAC aan de slag mag als trainer", jubelt de oud-speler van FC Utrecht, Vitesse en ADO Den Haag op de clubwebsite. "Deze club heeft fantastische supporters die altijd vol achter de club staan. Dat weet ik ook nog uit mijn periode als speler. NAC leeft enorm en de betrokkenheid van iedereen in en rondom de club is enorm groot."



NAC heeft een zwakke eerste seizoenshelft achter de rug en ontsloeg Marinis Dijkhuizen. Vreven moet de schwung terugbrengen. "Het hondstrouwe publiek verwacht iedere wedstrijd dat de spelers voor ze door het vuur gaan. Wat dat betreft passen de waarden van deze club en het publiek goed bij mij. Ik kan niet wachten tot de eerste thuiswedstrijd in het altijd sfeervolle stadion."



Beleidsbepaler Hans Smulders is blij met het akkoord. "Stijn is een echte leider, die heeft bewezen met een jonge en ambitieuze groep een duidelijke speelwijze te kunnen ontwikkelen. Hij kan spelers en staf goed motiveren en zal iedere dag het maximale vragen, maar ook geven. Daarnaast past zijn unieke karakter goed bij deze club en bij wat ons publiek graag wil zien."