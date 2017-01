Marokko ziet voormalig eredivisionist afhaken voor Afrika Cup

Voor de trouwe Eredivisie-volgers is de Afrika Cup opnieuw een tikkeltje minder interessant geworden. Na onder meer André Onana en Hakim Ziyech (Ajax) is nu ook Oussama Tannane afgehaakt voor de eindronde.



Tannane behoorde tot de 26-koppige voorselectie van Marokko onder bondscoach Hervé Renard. De aanvaller van het Franse Saint-Etienne hoopte in de Verenigde Arabische Emiraten een definitief ticket te bemachtigen, maar een heupblessure gooit roet in het eten. De oud-speler van sc Heerenveen en Heracles Almelo gaat dus huiswaarts.



Marokko heeft Aziz Bouhaddouz van Sankt Pauli opgeroepen als vervanger. Eerder besloot Renard al om Ziyech te passeren, waar Feyenoorder Karim El Ahmadi wél is opgeroepen. Het nationale team stuit in januari op Ivoorkust, DR Congo en Togo als tegenstanders in de groepsfase.