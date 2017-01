Verbaasde Ajax-aanvaller: "Toen dacht ik echt: 'Mijn God!'"

Mateo Cassierra stapte afgelopen zomer van Colombia over naar Ajax. Waar landgenoot Davinson Sánchez de stap relatief makkelijk heeft gemaakt, daar blijkt de talentvolle aanvaller nog niet optimaal te renderen.



"In het begin was het misschien wel een beetje moeilijk, want ik kende niets, ik ben jong en ik zat in een hotel", legt de spits uit aan Ajax TV. "Tijdens de eerste training kon ik niet praten, want niemand begreep mij en ik begreep niemand. Dus het was wel lastig, ik zat in een hotel en ik sprak met niemand. Ik kon niet praten en me aan de cultuur aanpassen. Maar nu gaat dat goed en dat hoop ik te blijven doen."



Cassierra noemt het opvallend 'hoe mensen stoplichten respecteren', maar vooral de weersomstandigheden komen ter sprake. "Het klimaat is vooral een kwestie van aanpassen. Het is compleet anders dan in Colombia. In Cali is het altijd warm. Hier is het soms wel min vier graden. Toen ik dat meemaakte dacht ik echt: 'Mijn God!'"