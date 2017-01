'Narsingh voor Premier League-overstap afhankelijk van trainerswissel'

Luciano Narsingh is gelinkt aan verschillende Premier League-clubs en met name Swansea City geldt als concrete kandidaat. Een overgang naar Wales lijkt aanstaande, maar de trainerswissel dreigt roet in het eten te gooien.



Narsingh werd onlangs gelinkt aan de 'Swans' en zaterdag bleek men officieel in onderhandeling te zijn. PSV gaf de buitenspeler toestemming om met de clubleiding te praten, zeker omdat ook een bestuurlijk akkoord aanstaande is. Gelet op zijn aflopende contract ziet de landskampioen dat ook wel zitten.



De komende dagen zal duidelijk worden of Narsingh inderdaad naar Swansea vertrekt, aldus Wales Online. Men staat op het punt om Paul Clement te presenteren als opvolger van Bob Bradley. Na de witte rook is het aan de huidige assistent-trainer van Bayern München om de knoop door te hakken.